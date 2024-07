Jahimehed ja kaitseliitlased peavad esmakordselt ühist pidu

Jahimeeste ja kaitseliitlaste kokkutulek avatakse reedel kell 19 paraadiga, millele järgnevad erinevad sõnavõtud. Kolme päeva jooksul toimuvad Rutjal võistlused, koolitused, töötoad ja esitlused. Kokkutulekul on avatud kauba- ja toidutänav. Samuti leiab tegevusi lastele ja koertele.

Esimene jahimeeste kokkutulek toimus 1968. aastal Ida-Virumaal Toila-Oru pargis ning on aastatega kasvanud suureks suviseks koguperefestivaliks. Sel aastal korraldab Eesti jahimeeste selts seda koostöös kaitseliiduga. Kokkutulek toimub Eesti Jahimeeste Seltsi "Kaitse kodu" teema-aasta raames.

2023. aastal allkirjastati kahe organisatsiooni vahel koostööleping. Lepingu eesmärk on arendada organisatsioonide vahelist koostööd ja liikmeskondade suurendamise toetamine. Ühise kokkutuleku korraldamine on esimene suurem projekt kahe organisatsiooni vahel. Varasemalt on tehtud samuti tihedat koostööd, näiteks noorte laagrite ja laskevõistluste korraldamisel.