Vaata, millised hooned kuuluvad A-kaitsekategooriasse Rakvere muinsuskaitsealal

Rakvere muinsuskaitseala hõlmab Vallimäe ja Pika tänava piirkonda. Ala on võetud riikliku kaitse alla, et kaitsta ja säilitada Rakvere linna ajaloolist tuumikut, sest see kultuuriväärtusega maaala esindab Eesti ainelise kultuuripärandi väärtuslikumat osa.