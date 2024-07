Rakverlase tekstid jõudsid Vennaskonna plaadile

Aarne Mäe sõnul on ta ka varem laulutekste kirjutanud ja mõnigi on plaadile jõudnud. Üks neist – "Teateid tegelikkusest" – Vennaskonna eelmisele albumile "Hipodroom".

"Kuigi ma olen juba algusest peale Vennaskonna fänn olnud ja oma luulekogu ka Tõnule kinkinud varem, siis konkreetsem koostööplaan Tõnu Trubetskyga küpses kuus-seitse aastat tagasi, kui nad esinesid ka Berliini Trahteris minu 50. sünnipäeval," rääkis Mäe, soovitades virulastel hoolikalt laulusõnu kuulata ja mõtiskleda, mis ja kas on aja jooksul muutunud, eriti näiteks laulu "Rakvere" puhul. Näiteks see tekst on valminud täpselt 30 aastat tagasi.