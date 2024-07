Kui mõelda, et keegi võiks kõnelda maavälistest jõududest, siis Viinistu teatripaigana pakub selleks kahtlemata ainulaadse lava Eestis. Viinistu on ise pisut maaväline, seal kohtuvad vana ja uus, meri ja maa, kunst ja reaalsus. Nii ei ole vist imeks panna, et suvisele teatrihuvilisele on Viinistu teatrisuve menüü alati kutsuv ning saalid täituvad kiiresti.