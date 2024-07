Rakveres Tallinna ja Heina tänava nurgal tegutsev kauplus kavatsetakse lammutada, et teha ruumi uuele hoonekompleksile. Kohaliku rahva seas on see maja tuntud ka kui Nordi või Kolhida restoran, sest just restoraniks-baariks-kulinaarkaupluseks see hoone ehitati ja avati