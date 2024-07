Elan ma nüüd õndsas vabaduses või nukras isolatsioonis? Ilmselt mõlemas. Kuivõrd õnnis on aga see vabadus ning kas ka nukravõitu paratamatu isoleeritus, see on juba üdini subjektiivne hinnang. Hinnang, mis ei pretendeeri andma objektiivset iseloomustust sotsiaalmeediale. Minu kogemus kaldub pigem aga esimesse kategooriasse: vabadus, tõeliselt õnnis.