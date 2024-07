Sammuke puhkuseni

Olgu amet nii armas kui tahes, vahepeal on hea sellest natukeseks eemale astuda, et hiljem uue energia ja värskete ideedega naasta. Teinekord tundub küll, et nii palju põnevat on just-just tulekul, aga küllap on nende asjadega tore tegelda ka töökaaslastel.



Puhates oleme sama erinevad kui tööd tehes. Mõnel on plaanid paigas päeva ja isegi minuti pealt, teine astub esimesel vabal hommikul aeda, kohvitass näpus, hingab sügavalt sisse ja mõtleb, et pool päeva ei mõtleks midagi. Või võtaks mõne hea raamatu näppu ja maanduks sellega aiakiiges. Ka see võib olla unistuste puhkus. Vähemalt mõneks päevaks.



Mis puutub raamatutesse, siis Müürileht tegi ütlemata laheda suve raamatuhoroskoobi. Ega lugemisel pea ainult enda tähemärgile soovitatuga piirduma, head raamatud sobivad suurepäraselt ka teistes tähtkujudes sündinutele. Päris tore oli avastada, et kui enda raamatud on veel lugemata, on sõbra omad juba loetud, ja et heale tuttavale soovitatud teosed on just need, mis talle marjaks ära kuluvad.



Ega suvi tähenda üksnes raamatuid. Kel järvesuplus tehtud, aga merevesi veel proovimata, sel on selleks ülim aeg. Kellel korilase hing, saab ehk veel metsmaasikatel sabast kinni. Kellel teatri- ja kontserdihuvi hinges, sellel on viimane aeg uurida kultuurikavasid ja kindlasti vaadata üle ka kodukoha teadetetahvel, sest teinekord kipuvad koduõuele toodud toredad asjad kõige kergemini kahe silma vahele jääma.



Või – miks mitte – anda järele kiusatusele haarata pliiats või värvid ja pintslid ning lasta loovus lõuendile valla. Lihtsalt enda rõõmuks. Või tinistada pilli, inspireerituna kaunist suvepäevast, ladisevast vihmast või kärgatavast kõuest.



Rohenäppudel on aga puhkuse ajal viimaks volilt aega, et pühenduda taimsõpradele.



Kaunist suve jätku meile kõigile!