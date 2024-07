Lapsed avastavad tantsurõõmu suvistes laagrites

Laagreid korraldab kogenud tantsutreener Mari Piksar, kellel on üle 15 aasta treeneri- ja üle 30 aasta tantsukogemust. Tema tantsutee algas neljaaastaselt vanavanemate käe all Pärnus. Võistlustantsuga tegeles ta Tallinnas ja jätkas treenerina. Mari Piksar soovib tantsukultuuri Lääne-Virumaal edasi arendada. "Esialgu õpetan noori ja lapsi, kuid lähitulevikus soovin juhendada ka täiskasvanuid," ütles Piksar, lisades, et sügisest on tal plaanis piirkonnas midagi püsivat luua.

"Ma ei eelda, et lapsel on tantsuga kokkupuude, oluline on see, et talle meeldib liikuda," lausus Mari Piksar. Tema sõnul on paljud osalejad oma esimeses laagris. Haljala laager algas 9. juulil ning lõppes 11. juulil. Tavaline laagripäev algab kell 10 joogaga, mis äratab kogu keha ning seab laste fookuse terveks päevaks paika. Mõnikord teevad nad Pilatese harjutusi, et tugevdada siselihaseid, mis on tantsimiseks olulised. Seejärel liiguvad lapsed saali, et selgeks õppida mõned tantsud. Peale lõunasööki jätkatakse tantsudega ning aega jätkub ka mitmesugusteks loomingulisteks tegevusteks. Tantsutreener teeb muusikalisi harjutusi, kus lapsed peavad ära tundma, mis tantsu kuuldud muusika järgi tantsitakse. Laagri viimasel õhtul esinetakse lastevanematele. Haljala laagri jooksul omandati kolm peotantsu, õpiti diskotantse ning tehti tutvust tantsu ajalooga. Laagrite korraldamisel on treenerile olnud suureks toeks RTX Lines OÜ ja Haljala rahvamaja juht Sven Rannar.