Üle 20 000 euro elatist maksmata jätnud isa sai kriminaalkorras karistada

2014. aastal määrati Alekseile Harju maakohtu otsusega igakuine elatise maksmise kohustus. Paraku jättis mees viimase kahe aasta jooksul pooleteise aasta jagu elatist üldse maksmata. Mullu täitis Aleksei ülalpidamiskohustust võrdlemisi kaootiliselt ning oluliselt vähem, kui ette nähtud. Veebruarikuu seisuga oli elatise võlgnevust juba üle 20 000 euro. Alekseile kuuluva Paysera arvelduskonto väljavõttelt nähtub aga, et mullu käis tema kontolt läbi üle 19 500 euro, ja prokuratuuri hinnangul oli mehel raha, et igakuist kohustust täita.

Seetõttu leidis prokuratuur, et Aleksei jättis pikema perioodi jooksul maksmata kohtuotsusega välja mõistetud elatise, varjas oma sissetulekuid ja töövõimelise isikuna jättis tegemata mõistlikud jõupingutused, et oma varalist seisu selliselt parandada, et suutnuks täita ülalpidamiskohustust. Seda tehes pani Aleksei toime kuriteo.