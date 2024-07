Koostöövalmidus on Tapale toonud 25 miljoni euro jagu investeeringuid

Leping uue hoone ehitamiseks sõlmiti peatöövõtjaga 2022. aasta lõpus. Savekate OÜ esindaja Madis Vanatoa meenutas, et esimesed soojakud toodi tulevase hoone juurde 3. mail 2023. aastal ja tööd läksid nii sujuvalt, et maja avati kuu enne kokkulepitud tähtaega. "Eile tabasin "Leiutajateküla Lotte" raamatust lapsele unejuttu lugedes end mõttelt, et kuidas küla alguse sai. Kõigepealt leiutas lepatriinu seinad, siis tuli karu, kes ehitas korstna, ja nii edasi," kõneles ehitaja. "Ka see projekt on olnud üks suur leiutamine algusest peale. Asume raudtee alal, kus ehitustegevus on tavapärasest tunduvalt keerulisem, aga me ei tekitanud kordagi ühtegi raudteeliikluse häiringut, mis on meie enda jaoks väga suur saavutus," rääkis Vanatoa.