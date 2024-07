Kuidas minust sai känguru

"Ürita kõndida täistalla peal," soovitas treener Riina Remmelgas, nagu oleks see niisama lihtne. Muide, Kangoo Jumpsi saapad leiutati 1994. aastal Kanadas. Tundsin, kuidas minust hakkab tasapisi saama Austraalia rahvusloom, kes on unustanud, kuidas oma jalgu kasutada. Polnud hullu, sest enne tõsisema trenni algust sain ma Rakvere Kungla lasteaia õunaaias paar tiiru omas tempos keksida. Tegelikult võib kängurusaapad jalga vedada juba kuueaastaselt ning karata kolmekohalise aastanumbri täitumiseni. Seega on aega hüpata ligi 15 korda rohkem kui looduses elavatel kängurutel, arvestades nende eluiga.