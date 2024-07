Pühapäeva esimeses pooles tuleb arvestada vihmahoogudega

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu pühapäeva pilves selgimistega ilm. Vihmapilved levivad saartelt üle maa kirde suunas, kohati on äikest, millega kaasnevad tugev sadu ja tugevamad tuulepuhangud. Puhub ida- ja kagutuul 3–9, puhanguti 12, saartel ja Lääne-Eesti rannikul 8–13, puhanguti kuni 19 m/s. Pärast keskööd pöördub tuul lõuna poolt alates lõunasse ja edelasse ning nõrgeneb veidi. Sooja on 15–20 kraadi.