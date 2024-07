Esmaspäeval tuleb kuni 27 kraadi sooja

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma ja on udu. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7, Lääne-Eesti saartel ja rannikul edelatuul 3–9, puhanguti kuni 12 m/s. Sooja on 9–17 kraadi.