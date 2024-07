Arendaja pakub vallale Põdrangu päikesepargi eest igaaastast hüvitist

Praeguste elektrihindade ja -tarbimise juures oleks toetussumma suurus Sunly hinnangul 25 000 - 30 000 eurot aastas. "Aga see on hetkel arvestatud summa ja selle suurus hakkab sõltuma paljudest teguritest," täpsustas Sunly projektijuht Nõmmsalu. "Vald saab selle raha kogukonnale tagasi anda. Millisel moel, see on juba valla otsustada, sest meie saame lepingu sõlmida ikka valla, mitte kogukonnaga."

AS Sunly plaanib Tapa valla Põdrangu küla lähistele rajada suure, ligemale sajal hektaril laiuva päikesepargi, mille tootmisvõimsus oleks 75-85 megavatti. Päikesepaneele ja külas asuvaid maju jääks lahutama paar-kolmsada meetrit. Tapa abivallavanem Andrus Freienthal tutvustas, et üks osa päikesepargist tuleks Põdrangu-Tamsalu tee äärde ja see külasse otse ära ei paista, kuid teist ala hakkab nägema tõepoolest ka külas asuvatest majadest. Kümmekond arutelul osalenud kohalikku elanikku – see on suur hulk, kui arvestada, et Põdrangul elab umbes 60 inimest – avaldasid oma meelsust ja ütlesid, et neile ei meeldiks, kui põldude asemel avaneks neil vaade vaid hiigelsuurele päikesepargile. "Mis meie sellest saame, kui keegi võõras tuleb ja meil vaate ära rikub?" kõlas hääl rahva hulgast.