Elroni Taluekspressiga saab avatud talude päevale

"Rong on kiire ja keskkonnasõbralik sõiduviis maaelu tutvustavate taludeni jõudmiseks ehk Taluekspress. Avatud talude päeval on rongipeatusest vaid jalutuskäigu kaugusel avatud üle 80 talu ja põllumajandusettevõtte," ütles Elroni kommunikatsioonijuht Kristo Mäe. "Näiteks lähim koht, mida külastada, on avatud talude päeval osalev Käru muuseum, mis asub kohe Käru rongipeatuse kõrval."