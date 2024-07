Peaminister Kaja Kallase valitsus astub tagasi

Kallase sõnul on möödunud aastad on olnud täis väljakutseid ja julgeid otsuseid. „Viimase kolme aasta jooksul on Eesti pidanud läbi elama mitmeid katsumusi. Koroonakriis tõi kaasa keerulisi aegu, mis mõjutasid meie tervishoiusüsteemi, majandust, haridust ja sotsiaalset elu. Kuigi see oli karm aeg, suutsime siiski kriisist välja tulla tugevamana ja targemana. Meie otsus hoida koolid ja ühiskond võimalikult avatud, tõi kaasa majanduskasvu, mis ulatus 7,2 protsendini 2021. aastal,“ selgitas Kallas.

„Venemaa algatatud energiakriis ja täiemahuline sõda Ukrainas tõid kaasa uued väljakutsed. Energiakriis ja energiajulgeolek muutusid tõsiseks murekohaks 2021. aasta sügisel,“ lisas Kallas. Tema sõnul on Eesti teinud olulisi samme taastuvenergia arendamiseks ja tänu sellele on meil olemas kindlus tuleviku ees. „Ühtlasi tähendab see puhast ja jätkusuutlikku keskkonda,“ lisas ta.



Kallas on Eesti peaminister alates 26. jaanuarist 2021 ning juhtinud Reformierakonna liidrina valitsust kolmes kooseisus: alates 26. jaanuarist 2021 kuni 14. juulini 2022 ühes Keskerakonnaga; 18. juulist 2022 kuni 17. aprillini 2023 Isamaa ja Eesti Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga (SDE) ning alates tänavu 17. aprillist koos SDE ning erakonnaga Eesti 200.

Põhiseaduse kohaselt määrab uue peaministrikandidaadi president, selleks on tal aega maksimaalselt 14 päeva pärast valitsuse tagasi astumisest. Kui peaministrikandidaat on presidendi otsusega määratud, on temal aega kuni 14 päeva esitada riigikogule ettekanne tulevase valitsuse moodustamise alustest.

Riigikogult volitused saanud peaministrikandidaat esitab seitsme päeva jooksul valitsuse koosseisu presidendile, viimane nimetab kolme päeva jooksul valitsuse ametisse. Valitsus astub ametisse ametivande andmisega riigikogu ees. Vande andmise juures viibib riigisekretär. Teadaanne valitsuse ametisse astumise kohta avaldatakse Riigi Teatajas.