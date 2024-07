Rehvid on alati kusagil

Kundas Ragn-Sellsi vanarehvide purustustehase avamine on vanarehvide tootjavastutusorganisatsioonide poolt vaadates igati tervitatav nähtus lihtsalt logistilistel põhjustel. Mitmed vanarehvidega seotud taaskasutusviisid eeldavad rehvide purustamist kasutamiseks alternatiivkütusena tsemenditööstuses, prügilate drenaažikihtides, karjääride tagasitäitmisel või ühel päeval, kui on võimalik, põlevkiviõli tootmisel. Päev peale Kundas rehvipurusti avamist saime rahvusringhäälingu vahendusel lugeda, et kuigi veel maikuus teatas Enefit Power, et on hakanud õlitootmises põlevkivi kõrval püsivalt kasutama vanarehve, peatas ettevõte vähem kui kuu hiljem rehvihakke kasutuse. Põhjuseks õli kvaliteedi kõikumine.