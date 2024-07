Baltoscandalist veel kord

Robin Täpi ja Maria Paiste lavastus «Kibe!» algas pulmatseremooniaga kirikus ja kulges siis Köster Gööcki, kus publik paigutati klassikalise pika pidulaua taha istuma. Pakuti viina ja rosoljet ning poolteist tundi toimus kõik, järgides traditsioonilist eesti pulmapidu. See oli nii normcore kui võimalik, publikut aktiveeriti populistlike vahenditega: kõigi totrate kommete, rituaalide ja seltskondlike mängudega. Siis aga toimus ootamatu nihe. Rahvalauluga publikule esinev Maria Paiste laul muutus hüsteeriliseks itkuks, teda saatev süldibänd aga hakkas vaikselt mängima intensiivset ja sünget doom stoner rock’i. Nihestati kogu kehtinud reeglistik – helged valged kangad võeti laest alla, küünlad laudadel kustutati, aknad kaeti kardinatega ja edasi läks etendus justkui mingi painav saatanlik kabaree. Tundeliselt tähtis koht oli Ivan Võrõpajevi teksti «See on kõik» ettekanne, mis hävitas viimasegi lootuse armastusest. Samuti kõlas etenduses mõte, et armastus on lõpus, armastus on see, mille poole tuleb liikuda. Pruut ronis laua peale, jõi ära pool pudelt viina, kustutas sigareti rosolje sisse ja sõi selle siis ära. Kulminatsioonis tõusis publikust püsti metsosopran Sandra Laagus, kes esitas aaria «O mio babbino caro» Giacomo Puccini ooperist «Gianni Schicchi», mis on inspireeritud Dante «Põrgu» 30. laulust.