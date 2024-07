Nädalavahetusel leiab killukese Rakveret Lätist

Kaurikooli juhi Anne Nõgu sõnul on hea meel, et kultuurisidemed Césisega on lõpuks, peale pandeemiat taastunud. "Loodetavasti on seekordne välisesinemine heaks lähtepositsiooniks koostöö tihendamisele. Varasemalt on nii Kaurikooli balletiklass kui ka Fioretto esinenud korduvalt erinevatel sündmustel meie Läti sõpruslinnas, neist suurim oli vast 2014. aastal toimunud kontsert Césise toona uues kontserdimajas," kõneles Nõgu.