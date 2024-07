Kadrinas alustati ühishaua lahtikaevamist

Ühishaud asub Kadrinas, Viru ja Pargi tänavate vahelisel haljasalal. Muinsuskaitseameti arhiivi andmetel on siia maetud Kadrinas ja siinses ümbruses 1941-1945 toimunud lahingutes langenud. Ümbermatmisi on tehtud aastatel 1945 ja 1946. Kokku on maetud umbes 30 hukkunut, neist seitsme nimed on teada.