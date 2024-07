Lehtse ja Jäneda saavad jalakäijate tunneli

"Ooteplatvormide rekonstrueerimistööd on üks osa reisirongide kiiruste tõstmise projektist. Et rongid saaks sõita Tartu ja Narva suunal kiirusega kuni 160 km/h, on oluline, et lõikudele jäävad ooteplatvormid oleks ohutud. Seetõttu panustame peatuste moderniseerimisse ja teeme raudtee ületamise turvalisemaks," selgitas kliimaministeeriumi liikuvuse asekantsler Sander Salmu.