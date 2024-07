Video Rakvere külje all avatud mudelautorada peetakse Euroopa parimaks

Kui eelmisel aastal pandi viimane Eesti savirada kinni, tekkis kinnistu omanikul Urmas Valteril idee. "Täpselt peale võistluse King of Mulk lõppu see mõte tekkiski, et meil on sellist rada vaja," meenutas Valter. "Mul endal ka poiss sõidab ja välisvõistlustel oli näha, et me ei suuda teistega konkurentsis püsida, kui meil pole kohta, kus harjutada," ütles ta.