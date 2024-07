Mehe purunenud südame tõttu muutus naise elu tõeliseks põrguks

2018. aastal korduva kehalise väärkohtlemise eest karistatud Aivar marssis mullu oktoobris vastu ööd oma tollase partneri elukohta ja võttis tal köögis kõri pihku. Juures olnud kannatanu tuttav palus Aivaril lahkuda, kuid kahju oli selleks hetkeks juba kahju sündinud. Nimelt tundis naine takistatud hingamise ja löömise ohu tõttu hirmu nii toimunu hetkel kui ka peale seda. Sündmuskohalt lahkunud Aivar helistas vastu hommikut häirekeskusesse väites, et paljulapselise pere ema on juua täis ja politsei peab seda asja kontrollima minema.

Juba järgmisel päeval ilmus Aivar taas etteteatamata kannatanu korterisse ja helistas peale eluasemest lahkumist varajastel hommikutundidel nii lastekaitsesse ning mitmel korral ka häirekeskusesse. Nimelt väitis mees taas, et paljulapselise pere ema on purjus ja lapsed mängivad tikkudega ning on seetõttu ohus.