Jänedal ja Lehtses kaotavad töö kogenud pedagoogid

"See ümberkorraldamine tegelikult jõustub meil 1. septembril, aga minule teadaolevalt on kõigile teated kätte toimetatud. Lepingud lõpetatakse nendega, kes kvalifikatsioonile ei vasta. Osadel inimestel oli võimalik valida, kas nad võtavad koondamise või teise tööpakkumise," rääkis Tapa valla jurist Margit Halop.

Üks koondatutest on Kadri Toomingas, kes läinud õppeaastal töötas Jäneda koolis poole kohaga IT-juhina ja andis ka paari tundi. Lehtse koolis oli ta veerand kohaga huvi- ja veerand kohaga IT-juht. Toominga koondamisteatel on kirjas, et tema viimaseks tööpäevaks nii Jänedal kui ka Lehtses jääb 31. august.