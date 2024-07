Elupäästva kiivri panevad pähe väga vähesed tõuksijuhid

Uuringu kohaselt on elektritõukerattad kõige populaarsemad 16–24-aastaste noorte seas. Samal ajal näitasid uuringu tulemused, et just selles vanuses kantakse kõige harvem kiivrit. Näiteks 41 protsenti uuringule vastanutest 16–19-aastastest ei kanna elektritõukerattaga sõites mitte kunagi kiivrit. Alla 16-aastaste hulgas on Eestis elektritõukerattaga sõitmisel kiivrit kanda kohustuslik.