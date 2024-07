Viru-Nigula vald ei soostunud tasuma tänavaaugus puruks sõidetud auto remondikulusid

Autoomanik soovis remondikulude katteks 2918 eurot, vald oli vallavanema Einar Vallbaumi sõnul nõus kompenseerima aga ainult purunenud rehvi kulu. "Me pakkusime autoomanikule, et kompenseerime rehvi," lausus Vallbaum. "Tema sellega ei nõustunud ja esitas ametliku kahjunõude, millega meie omakorda ei nõustunud. Ma ei oska öelda, kas ja kuidas asi edasi areneb, sest meie keeldumist sisalduvale kirjale pole autoomanik veel vastanud."

Vallavanem lisas, et valla hinnangul oli nõue arusaamatult suur ja ei vastanud tegelikele kuludele. "Jah, tänavad olid talvel löökauke täis," tunnistas Vallbaum. "Omavalitsustel napib raha teede parandamiseks. Aga auklikud teed olid märkide ja hoiatustega varustatud. See on kahepoolne asi – autojuht ise peab ka hoolitsema, et ta suure kiirusega auku ei põrutaks. Mõnedel varasematel juhtudel oleme autoomanikuga ka kompromissi leidnud. Paar-kolm sarnast pöördumist tuleb aastas ikka ette."