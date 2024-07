Akupank tekitas kontoris põlengu

Täna teatas Rootsi kodukaupade firma IKEA, et kutsub tagasi teatud mudelinumbri ja kuupäevamärgisega VARMFRONTi akupangad, kuna ettevõtteni on jõudnud teave, et need võivad tootmisvea tõttu olla tuleohtlikud. Tootmisveaga akupangad on VARMFRONTi akupank 10 400 mAh mudelinumbriga E2038, millel on kuupäevamärgis (AANN) 2313, 2316, 2318 või 2319, ja VARMFRONTi akupank 5200 mAh mudelinumbriga E2037, millel on kuupäevamärgis (AANN) 2318, 2319 või 2322.