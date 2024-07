Riik katsetab ohuteavituse saatmist nutitelefonidesse

Riigisekretär Taimar Peterkopi sõnul on elanike kiire teavitamine ohu korral riigile võtmetähtsusega, seda on näha ka käimasoleva Ukraina sõja näitel. "Elanikkonnakaitse seisukohalt on äärmiselt oluline, et ohuteavitust oleks võimalik teha erinevate taristute kaudu," rääkis Peterkop.