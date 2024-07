Võsu tasuline parkimine tekitas rahva seas pahameelelaine

Meelehärmi tunnevad nii mõnedki Võsu elanikud ja suvilapidajad. "Paljud turistid on ära tabanud, et teisel pool Võsu jõge on tasuta parkimine, mis võtab meilt suvilaomanikelt ruumi ära," kurtis Kadri Vahula. Välismaal elavatel külastajatel on samuti ilmnenud takistusi. Soomes elaval eestlannal, kes tuli Võsu randa, tekkis parkimisel pisike probleem – nimelt oli tal Soome registreerimismärgiga keeruline parkimise eest tasuda. "Võtab aega, kuid makstud saab," sõnas naisterahvas ohates.