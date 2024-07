SOS Lasteküla vajab ligi 100 jalgratast

Annetatud rattad loovad hea võimaluse koolivaheaega taskukohaselt sisustada ja ootusärevus sportliku liikumisvahendi saamise eel on lastel suur. "Ratastega saavad lapsed kaugemal asuvatest peremajadest linnakeskusesse liikuda ja võtta perega ette pikemaid rattamatku," rääkis SOS Lasteküla pressiesindaja Katri Laiv.

Annetuseks toodud ratas peaks olema tehniliselt korras ja selle võtab vastu Hawaii Expressi kaupluste kett. "Kergemad kosmeetilised vead ja seismisest tühjad rehvid teeme korda kohapeal, aga tõsisemate tehniliste probleemidega rattaid – nagu katkine raam, katkised pidurid või käigud – me vastu võtta ei saa. Õpetame lapsi ka ratast ise hooldama," rääkis Hawaii Expressi turundusjuht Priit Salumäe.

Salumäe hinnangul on niisama seisvaid rattaid kodudes ilmselt palju, kuna laste rattad vahetatakse välja keskmiselt iga paari aasta tagant. Enamik peresid müüb või annetab lastele väikeseks jäänud rattad edasi, kuna need on heas korras ja nendega saab veel pikalt sõita," lisas Salumäe. Vajaliku arvu rataste kogumisse panustab ka ERGO, kes eraldab suvel iga kaskokindlustuse sõlminud lepingu pealt osa rataste soetamiseks.