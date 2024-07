Transpordiameti ida osakonna korrashoiu- ja liikluskorralduse üksuse juhataja Ivan Nikitin selgitas, et Käsmus riigimaanteel (Haljala–Käsmu) on teekatte markeeringu puhul tegemist Kesk-Euroopast pärit lahendusega. "Lahenduse peamine eesmärk on parandada jalakäijate ja jalgratturite ohutust. See saavutatakse, tekitades rohkem liikumisruumi jalakäijatele ja jalgratturitele ning vähendades samal ajal sõidukite sõiduradade laiust," rääkis Nikitin.