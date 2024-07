Otsi kummikud välja, nädalalõpp kisub vihmaseks

Reedel liigub madalrõhuala aeglaselt üle Lõuna-Soome ida suunas ja selle lõunaservas on meil öösel sajuhooge põhiliselt Põhja-Eestis, päeval üle maa. Tuul on öösel mõõdukas ja puhub edelast, päeval tugevneb lääne- ja loodetuul puhanguti 13, rannikul 15 m/s. Õhutemperatuur on öösel 14 kuni 18, päeval 18 kuni 23 kraadi.