Näpi saeveski juures põles tühi laohoone

Kell 18.55 teavitati häirekeskust, et Rakvere vallas Näpi alevikus Näpi teel on märgatud põlengut saeveski territooriumil. Teataja sõnul põles eemal muudest toomishoonetest tühi laohoone lahtise leegiga. Esimesena olid kohal Rakvere päästjad, kes nägid, et põleb laohoone sein ja veidi katust. Tulekahju kustutati kella 20.27-ks. Keegi kannatada ei saanud. Tõenäoliselt sai tulekahju alguse laohoones tehtud tuletöödest, täpsemalt keevitamisest.