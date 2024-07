Ta ju näeb nii vahva välja! Olgugi et pungi hiilgeajad on jäänud möödunud sajandi kaheksakümnendatesse, kannab vaenukägu punkarisoengut uhkelt edasi. Mõistagi kandis ta sellist ammu enne, kui punkliikumine üldse tekkis, ning kannab niikaua, kuni liik elus püsib. Punklaulupidude linna Rakverre sobiks ta selle soenguga lausa aukodanikuks. Kui ta ka Eestist peaks kunagi päris ära kaduma, ei tähenda see seda, et maailma mastaabis oleks tegu väljasureva liigiga. Ta on Euraasias ja Aafrikas laialt levinud, lihtsalt Eestis on tema leviku põhjapiir ning seetõttu teda harva kohtamegi.