Andres Sõber pani käpa peale kahele tagamängijale

Esimene liituja on Sõbrale tuttav juba eelmisest aastast, mil ta Reinar Halliku KK (RHKK) treenerite tiimis oli. 23-aastane Patrik Peemot käis möödunud hooajal RHKK eest väljakul 28 põhiturniiri mängus ning oli keskmiselt 18,4 punktiga üks meeskonna paremaid.

"Patriku puhul on tegemist väga füüsilise mängijaga, kelle töötahe ning kohusetundlikkus on märkimisväärsed. Usun, et tema füüsilisus annab kindlasti meie meeskonnale palju juurde ning teda ootab suur tulevik," rääkis peatreener Andres Sõber klubi kodulehe vahendusel.