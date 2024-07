Romeo Savinskilt meeldejäävamate Võsu rannafestivalide kohta pärides ütles mees, et nad kõik on olnud vägevad. "Esimesena tuled ja viimasena lähed. Nagu nende enda korraldatud üritustega on. Ühtteist on nähtud ja tehtud," kõneles Savinski kavalalt.