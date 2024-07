Vaja oleks hullumeelseid ideid ja põlevaid silmi

Visuaalselt on olukord nagu pisut teine, aga isuäratavamaks roog eriti ei muutunud. Umbes sama trall on käinud poliitikas ja riigijuhtimises niikaua, kui oma ajakirjanikutöö kõrvalt mäletan. Nupud tõstetakse ringi, aga tegelikkuses ei muutu midagi.

Elevust on tunda igas koridoris, see ulatub isegi vetsu ja sööklasse. Aga midagi on nagu puudu. Seesama lõunasöögi ümbersättimine taldrikul ei aita, sest uusi maitseid ei teki ja uut elamust ka mitte. Sama kehtib võimukoridorides. Kus on see säravate silmadega ideoloog, kes oma hullude ideede ja tõeliselt põleva hingega asuks riigi etteotsa? Koondaks enda ümber samasugused või siis sütitaks tule nendes, kelles see kustunud.