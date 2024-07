Maalri otsimine kodumaja jaoks lõppes õigusbüroo ukse taga

78-aastasel Lia Vahteril on Haljala vallas Idavere külas kena veranda ja viilkatusega puitmaja. "Hakkasin otsima, et kes mul maja üle värviks," meenutas ta. Ajalehes hakkas silma lakooniline kuulutus "Majade värvimine", mille juures oli mobiiltelefoni number. Sama numbri alt pakuti ühes teises kuulutuses katuste ja fassaadide pesu.

Vahter helistas kõnealusel numbril 13. mail. Vastas mees nimega Harles Nurme, kes sõitis juba samal päeval maja vaatama, mõõtis seda ja avaldas soovi töö Rixten Ehitus OÜ nimel ära teha. See firma on registreeritud Tapa valda Alupere külla Pätsimäe tallu. Tõsi, mõningast kahtlust äratas seik, et Nurme auto nägi vilets välja. "Auto esiklaas oli mõranenud. Seal oli suur auk ka veel sees," rääkis Vahter.