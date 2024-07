Avatud talude päevast võtab osa 31 Lääne-Virumaa tegijat

Maaelu teadmuskeskuses töötava Reve Lamburi sõnul sai avatud talude päeva traditsioon alguse Järvamaalt, kus seda korraldati maakondliku üritusena aastatel 2012-2014. Alates 2015. aastast on avatud talude päev üle-Eestiline sündmus.

"Kõige suurem eesmärk on näidata kahte asja: kust tuleb toit meie lauale ja milline on maaelu mitmekesisus," ütles Lambur, kes on avatud talude päeva pikaaegne korraldaja. Lamburit abistab Heili Sõrmus regionaal- ja maaeluministeeriumi avalike suhete osakonnast.