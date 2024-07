Avatud talude päeva avasõnad öeldi Koolmeistri talus

Ehkki laupäeva pärastlõunal tibutas vihma, ei lasknud maaelu sõbrad end sellest häirida. "Hästi suur rõõm on siin olla. Ma tunnen, et ma olen kodus tagasi ja mul on ülihea meel, et nii äge ja soe ja oluline sündmus saab alguse just nimelt siit," ütles regionaal- ja maaeluminister Piret Hartman Koolmeistri talus ürituse avasõnad. Hartman nimelt on pärit Püssi linnast, mis jääb Koolmeistri talust seitsme-kaheksa kilomeetri kaugusele.