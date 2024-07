AVATUD TALUD: Metsikute kolhoosi mesilaste taltsutamine tõi leiva Valtinite pere lauale

Sõber Indrek Klammeri abiga saadi tühje mesipuid, kuhu mesilaspered sisse panna. "Klammer ostis erinevaid põllumaid kokku. Ühel ostetud maatükil oli vana mesila peal. Tema siis helistas minu vanematele ja ütles, et kui te soovite, siis tulge ja korjake need vanad tarud ära, mis tema maatükil on, muidu ta lihtsalt lükkab need kokku ja paneb põlema," rääkis perepoeg Martin Valtin.