Aa külas kaduma läinud Olav leiti Sillamäelt

Arvati, et Olav sõitis ehk Aa külast bussiga kaugemale, näiteks Kiviõlisse, Rakverre või Tallinna. Politsei andis teada, et Olavil on suur hall habe ja pikemad juuksed, et tal on seljas tumedad püksid ja jakk ning tal võib olla kaasas ka heledat värvi jope. Ühtlasi rõhutati, et Olavil võib olla raskusi ümbritsevast arusaamisega.