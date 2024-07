Ajateenistusse läinud noored said Tapal kokku oma peredega

Küsimuse peale, et mis tunne siis on olla kaitseväes, vastas üks ajateenijatest, Ron Robert Pärg: "Minule meeldib. Väga hull ei ole olnud. Praegu on rahulik." Kevadel lõpetas noormees Pärnu Koidula gümnaasiumi. Kaitseväkke tuleku kohta täpsustas ta: "Kutse saadeti, aga ega ikka ise tahtsin ka tulla. Mul oli kindel plaan, et ma käin gümnaasiumis ära ja tulen otse siia."