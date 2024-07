Lääne-Virumaal võib küttida 14 karu

Keskkonnaameti looduskaitse korraldamise osakonna juhataja Tarvo Roose ütles, et keskkonnaagentuuri seireandmete kohaselt saab Eestis karude üldarvukust möödunud suve põhjal hinnata jätkuvalt heaks, see jääb vahemikku 900 – 950 isendit. "Kuigi karude populatsioon väljendab Eestis stabiliseerumist, on nende arvukus ja levik viimased 15 aastat tõusnud ning asurkonna seisundit võib pidada väga elujõuliseks," kõneles ta.

Tarvo Roose lisas, et inimesed näevad karusid jätkuvalt väga sageli ning eriti just noored karud eksivad tihti ka inimasulatesse. "Mõõdukas jahipidamine on oluline, sest see on oluline tegur karude inimpelglikkuse hoidmisel, mis on vajalik elanikkonna ohutuse tagamiseks," selgitas Roose ning lisas, et sageli meelitab karu tiheasustusalale kergesti kättesaadav toit. "Metsloomale ei tohi jätta muljet, et ta on asulas oodatud. Karu võib leida endale meelepärase suutäie näiteks kompostihunnikust, mistõttu tuleb biojäätmeid hoiustada kinniselt kompostrites või kinnistes kompostkastides," kõneles looduskaitse korraldamise osakonna juhataja. Karukahjude ennetamiseks toimivad tema sõnul väga tõhusalt korralikult paigaldatud ja pingestatud elektrikarjused, mille rajamise kulutusi Keskkonnaamet osaliselt korvab.