Hispaaniasse läheb metsatulekahjusid kustutama kaks läänevirulast

Eesti päästjad lähetatakse esmakordselt välisriiki metsatulekahjusid kustutama. Päästeameti päästetööde osakonna ekspert Kaarel Langemets selgitas, et appi minnakse selleks, et saada kogemust, mida Eestist saada ei ole võimalik. "Sama oluline on asjaolu, et kui käime ise teistel abis, tullakse ka meile vajadusel appi. Hindamatu on ka tekkiv koostöövõrgustik."

Mõlemas meeskonnas on 20 liiget ning kohapeal ollakse korraga kaks nädalat. Esimene meeskond on 31. juulist 16. augustini Hispaania keskosas Castilla-La Manchas, mis on pooleteise Eesti suurune. Teine meeskond on 15. augustist 31. augustini Hispaania loodeosas Galicias, mis on poole Eesti suurune. Mõlemad kohad on mägised, kusjuures Galicia piirkond on üks Hispaania metsarikkamaid piirkondi.