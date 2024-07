Ligi kolmekilomeetrisele lõigule ekslikult kantud teekattemärgistuse eemaldamiseks on vaja valged jooned asfaldilt maha freesida. Juba olid näha ka uut märgistust märkivad jooned. Seekord tõmmatakse ilmselt tee keskele üks joon, mis hakkab kahte sõidurada eraldama.

"Vastab tõele, et täna hommikul on alustatud kattemärgistuse eemaldamisega. Kõnealune lõik, kus kattemärgistus eemaldatakse, on kolm kilomeetrit pikk. Eemaldamiseks kasutatakse kattemärgistuse freesi," rääkis transpordiameti ida osakonna korrashoiu- ja liikluskorralduse üksuse juhataja Ivan Nikitin.