Kogenud autosportlased: uskumatu käitumine Läti ralli pealtvaatajatelt

Kork ja Leiten pole küll rallisõitjad, nad esindavad autospordi teist haru: veoauto- ja bagikrossi. Mart Kork on lisaks ise võistlemisele korraldanud kümneid ja kümneid krosse, Lauri Leiten on veobagil tulnud nii Eesti meistriks kui ka Balti karikavõitjaks.

​Kumbki krossimeestest pole sada protsenti kindel, kas Ott Tänak oleks märganud raja ääres lehvitavat pealtvaatajat ja mida ta sellest arvanuks – on ju esinenud ka igasuguseid valehäireid –, kuid mõlemad mehed on veendunud, et proovima pidanuks kindlasti, mitte intsidendi ootuses telefoni kaamerat häälestama.