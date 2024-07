Lexuse omanik (tema täisnimi on toimetusele teada – toim) sõitis Kundas Jaama tänaval löökauku 24. veebruaril. Auto sai tugevasti kannatada.

Omanik ütles, et tegi vastavalt politseinike juhendamisele ja soovitustele sündmuspaigast fotod ning esitas vallale esimesel võimalusel kahjunõude koos sündmuse kirjelduse ja fotodega. "Politsei esmane kommentaar oli selline, et peaksin nõudmiseks kasutama juristi abi, mida esialgu ei teinud, sest ei uskunud, et vallavalitsus suudaks sedavõrd oskuslikult venitada ja valetada," mainis ta. "Tänaseks olen nõude sisu ja vallavalitsusepoolsed vastused edasi andnud juristile, mis pikemas pildis tähendab lisakulu, kuid loodetavasti saame teada, kes ja millises ulatuses peaks vastutama teede seisukorra eest. Olen valmis tekitatud kahju sisse nõudma kohtus."