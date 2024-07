Altja kõrts avatakse taas ja pakub tuttavaid roogi

Teisipäeva lõuna ajal rookatusega Altja kõrtsi sisse astudes tundub, nagu oleks ajas üle 20 aastat tagasi läinud. Ettevõtja, Berliini Trahteri rajaja Roman Kusma käib köögi, suitsuahju ning saali vahet, sama trahteri juhataja Marje Anton tegutseb koos ettekandjatega ja vaatab, et kõik oleks bussitäie Portugali turistide saabumiseks valmis, ja tippkokk Andres Lill askeldab köögis.

Samad inimesed olid Altja kõrtsis ametis ka 2002. aastal. Väliterrass, trepp, aed, lett, köögi kujundus, riietusruumid, tualetid ja kõrtsi silt on samuti pärit sellest ajast. Isegi omal ajal kätte hakanud lauajupile maalitud silt on nii hästi säilinud, et valmis vähemalt 22 aastat veel vastu pidama.