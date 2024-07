Talupäevadel saavad naised sõeluuringust osa võtta

Eesti Talupäevad on olnud pikima traditsiooniga suurüritus Eestis, tänavu toimub see 33. korda.

Musta Täku talli ülakorrusel on ostjate ootel ehe kodumaine käsitöö: kudumid, sepised, keraamika, vaibad, aga ka käsitöölõngad. Sel hooajal, mis kestab sügislaadani neljapäevast pühapäevani, on seal veel aga ootamas ainulaadne näitus Baltikumi portselani ajaloost, mille koostas Jäneda Mõis OÜ omanik Elo Kallas. Imetleda saab tuttavaid ja tundmatuid portselanist serviise. Nii põhjalikku ja ülevaatlikku suurnäitust pole Eestis varem olnud ja selle pärast tasub isegi Jänedale eraldi sõit ette võtta.

Eesti Vähiliit ja SA Viljandi haigla on Jänedale tulemas naistekabineti ja mammograafiabussiga, mis seavad end sisse Täku talli kõrvale. Vajalik on nende busside teenuse kasutamiseks ette näidata vaid isikuttõendav dokument ja tasuda visiiditasu. Bussides on võimalik teha rinnavähi sõeluuringut, minna günekoloogi vastuvõtule, teostada rinnakontrolli ja anda analüüs emakaelavähi sõeluuringuks.